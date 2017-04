Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

Barrick Gold Corp. habe eine strategische Partnerschaft mit Shandong Gold Mining geschlossen.Inhalt des Abkommens sei ein Kauf einer 50%-Beteiligung von Barrick Gold an der Veladero-Mine in Argentinien für 960 Mio. USD. Die Mine werde nun gemeinsam von beiden Unternehmen betrieben. Zudem würden Barick und Shandong eine gemeinsame Entwicklung des Pascua-Lama-Vorkommens planen. Abgesehen davon sei eine Evaluierung weiterer globaler Minen-Gelegenheit ins Auge gefasst worden.Barrick Gold wolle die Einnahmen aus dem Verkauf der Veladero-Beteiligung für den Abbau der Verschuldung und Investitionen in Wachstum verwenden.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "buy" ein.