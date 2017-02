Kursziel

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Equal-weight Morgan Stanley Evan L. Kurtz 17.02.2017 19 Sector perform Scotiabank Tanya Jakusconek 17.02.2017 25 Outperform Credit Suisse Anita Soni 17.02.2017 22 Outperform BMO Capital Markets Andrew Kaip 20.02.2017 18 Hold TD Securities Greg Barnes 20.02.2017 24 CAD Market perform Cormark Securities Richard Gray 20.02.2017 38,50 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 21.02.2017

18,635 EUR -1,92% (22.02.2017)



18,86 EUR -0,89% (22.02.2017)



USD 19,87 -1,19% (22.02.2017)



CA0679011084



870450



ABR



ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.02.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nach Quartalszahlen zu? 15 USD oder 38,50 CAD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 16. Februar seine Zahlen präsentiert. Das bereinigte Nettoergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 180% auf 255 Mio. USD oder 0,22 USD je Aktie. Die Konsensprognosen beliefen sich auf 227 Mio. USD oder 0,20 USD je Aktie. Erfreulich aus Aktionärssicht ist auch die Erhöhung der Quartalsdividende von 0,02 auf 0,03 USD je Aktie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Haywood Securities, Kerry Smith, in einer Aktienanalyse vom 21.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Barrick Gold-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 33,00 auf 38,50 CAD angehoben. Barrick Gold habe erneut Quartalszahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen seien. Der Schuldenabbau gehe weiter. Mit 2,96 Mrd. USD sei der Q4-Cashflow deutlich höher ausgefallen als geschätzt. Daher sei Barrick Gold in der Lage gewesen die Verschuldung deutlicher zu senken als angenommen. Das Unternehmen verfüge nun über 2,4 Mrd. USD bei Schulden von 7,8 Mrd. USD.Bis Ende 2018 plane die Gesellschaft einen Abbau der Schulden bis auf 5 Mrd. USD. Dieses Vorhaben solle mittels einer Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft heraus und dem Verkauf von Randaktivitäten gelingen. Der Analyst schätze die Goldproduktion in 2017 auf 5,7 Mio. Unzen. Dabei dürfte auf Basis eines unterstellten Goldpreises von 1.300 USD je Unze ein Cashflow von 1,4 Mrd. USD anfallen (Prognose zuvor: 0,9 Mrd. USD).Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 15,00 USD. Evan L. Kurtz, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat die Barrick Gold-Aktie am 17.02.2017 mit dem Votum "equal-weight" bewertet. Barrick Gold habe erneut starke Quartalszahlen abgeliefert. Die Kosten seien niedriger ausgefallen als erwartet. Die Planungen des Managements hinsichtlich Produktion, Kosten und Investitionsvolumen würden besser aussehen als angenommen. Der Minimum-Produktionsausblick (2020-21) stelle eine positive Überraschung dar, so der Analyst. Der NAV je Aktie werde dadurch vermutlich einen Schub erhalten. Zudem sei die Quartalsdividende auf 0,03 USD je Anteilsschein angehoben worden.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: