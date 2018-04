Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22,50 CAD Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 16.04.2018 15,50 USD Neutral J.P. Morgan Securities John Bridges 29.03.2018 15 USD Buy Deutsche Bank Chris Terry 16.03.2018 16 USD Outperform RBC Capital Markets Stephen Walker 12.03.2018 - Hold Argus Research David Coleman 05.03.2018 16 USD Neutral BofA Merrill Lynch Research Michael Jalonen 01.03.2018 15 USD Hold TD Securities Greg Barnes 28.02.2018 17 USD Market perform Raymond James Brian MacArthur 27.02.2018 17 USD Neutral CIBC World Markets David Haughton 26.02.2018 22,50 CAD Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 26.02.2018 19 CAD Hold Desjardins Securities Josh Wolfson 21.02.2018 26 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 19.02.2018 20 CAD Market perform Cormark Securities Richard Gray 16.02.2018

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,74 Euro -0,09% (20.04.2018, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,74 EUR (19.04.2018)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 13,32 +0,45% (19.04.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.04.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) vor Quartalszahlen zu? 28 CAD oder 13 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 23. April die Zahlen für das erste Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Haywood Securities, Kerry Smith, in einer Aktienanalyse vom 19.02.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Barrick Gold-Aktie bestätigt, das Kursziel aber von 28,00 auf 26,00 CAD gesenkt. Barrick Gold Corp. habe mit dem in 2017 erzielten Free Cash flow die Erwartungen übertroffen, so Smith. Das Jahresende sei unter dem Strich stark gewesen. Allerdings habe das Management für 2018 eine niedrigere Produktion und steigende Kosten in Aussicht gestellt. Im Jahresverlauf dürfte Q1/18 wegen niedrigerer Grade und geplanten Wartungsarbeiten bei Pueblo Viejo das schwächste Quartal des Jahres sein. Der Analyst senke seine Produktionsprognose für 2018 um rund 6% auf 4,7 Mio. Unzen Gold.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Barrick Gold-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 15,00 USD. Chris Terry, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat die Barrick Gold-Aktie am 16.03.2018 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft, das Kursziel aber von 17,50 auf 15,00 USD reduziert. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor habe er das Bewertungsmodell für den Titel. angepasst. Das Unternehmen wolle die Verschuldung auf unter 5 Mrd. USD drücken. Die Asset-Verkäufe in 2017 inklusive des Verkaufs des Veladero-Anteils an Shandong Gold könnten weitere Möglichkeiten für zukünftige strategische Kooperationen eröffnen. Terry beurteile das Chance/Risiko-Profil der Barrick Gold weiterhin positiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: