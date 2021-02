Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32,00 USD Neutral J.P. Morgan Securities Michael Glick 10.02.2021 43,25 CAD Buy Stifel Ingrid Rico 08.02.2021 40,00 CAD Outperform National Bank Financial Mike Parkin 10.01.2021 28,00 USD Overweight Barclays Matthew Murphy 06.01.2021 - Buy Canaccord - 13.08.2020

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,17 EUR -4,15% (17.02.2021, 20:43)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,69 USD -4,68% (17.02.2021, 20:28)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,27 CAD -4,51% (17.02.2021, 20:28)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.02.2021/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) vor Quartalszahlen zu? 43,25 CAD (Kanadischer Dollar) oder 28,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 18. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat Ingrid Rico, Analystin von Stifel, das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel am 08.02.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel werde von 42,50 auf 43,25 CAD angehoben.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Barclays. Analyst Matthew Murphy hat in einer Analyse vom 06.01.2021 den Titel von "equal weight" auf "overweight" heraufgestuft. Das Kursziel werde von 27,00 auf 28,00 USD angehoben. Im Jahr 2021 sehe der Analyst den Bergbausektor als "Festhalten an alten Post-Supercycle-Tricks - bescheidene Investitionen und vorsichtige Auszahlungen". Barclays glaube, dass Gold in der Erholung von 2021 verkauft werde, und verlasse das Jahr mit 1.750 USD pro Unze, so Murphy. Bei Kupfer sehe das Unternehmen in diesem Jahr einen Mangel, denke aber immer noch, dass die Preise "etwas überhitzt" seien, füge er hinzu. Murphy habe sagt, dass "ohne eine überzeugende langfristige Geschichte unser Fokus auf die Aktienauswahl auf Bewertungen und spezifischen Katalysatoren beruht". Er sehe die Bewertungen bei Goldunternehmen im Allgemeinen besser als bei Basismetallaktien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: