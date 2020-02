Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22,00 USD Outperform Credit Suisse Fahad Tariq 15.01.2020 22,00 USD Buy BofA/Merrill Michael Jalonen 19.12.2019 22,00 USD Buy BofA/Merrill Michael Jalonen 19.12.2019 26,46 CAD Overweight Barclays Matthew Murphy 11.12.2019 20,00 USD Outperform RBC Capital Josh Wolfson 04.12.2019

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,868 EUR -0,44% (11.02.2020, 17:24)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,39 USD +0,11% (11.02.2020, 17:12)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,46 CAD -0,41% (11.02.2020, 17:14)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.02.2020/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) vor Quartalszahlen zu? 22,00 USD oder 26,46 CAD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 12. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat Fahad Tariq, Analyst der Credit Suisse, den Titel am 15.01.2020 von "neutral" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel werde von 21,00 USD auf 22,00 USD erhöht. Der Analyst habe festgestellt, dass das Unternehmen 2019 eine Reihe von "schnellen Gewinnen" erzielt habe, darunter die Fertigstellung des Nevada JV mit Newmont (NEM) und den Abschluss des Buy-Outs von Acacia sowie die Veräußerung von Kalgoorlie und Massawa. Tariq sehe, dass sich die Anleger jetzt auf die nächsten Katalysatoren konzentrieren würden, zu denen das Erreichen der restlichen Synergien in Nevada und die Erhöhung der Reserven durch Exploration gehören würden, um das Produktionsprofil aufrechtzuerhalten.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Barclays. Analyst Matthew Murphy hat in einer Analyse vom 11.12.2019 den Titel von "equal weight" auf "overweight" heraufgestuft. Das Kursziel laute 26,46 CAD.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: