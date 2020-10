ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (23.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Die britische Großbank habe heute für eine Überraschung in der Finanzbranche gesorgt. Barclays habe die Analystenerwartungen deutlich übertroffen, aber der Ausblick bleibe verhalten. Der große Gewinnsprung liege v.a. an der Risikovorsorge für Kreditausfälle. Das Investmentbanking sei ebenfalls sehr gut gelaufen, was bisher bei allen Banken zu beobachten gewesen sei.Die Barclays-Aktie zeige dem Markt heute die Rücklichter und lege kräftig zu. Mittelfristig würden die Perspektiven aber verhalten bleiben. Vom Brexit würden die britischen Banken am stärksten getroffen, ein No-Deal werde immer wahrscheinlicher. Kurzfristig orientierte Anleger und Trader könnten ein Investment wagen. Der Kurs schicke sich die 100-Tage-Linie bei 1,09 GBP zu überschreiten. Die Barclays-Aktie befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,2468 EUR +6,11% (23.10.2020, 13:48)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:112,94 GBp +8,30% (23.10.2020, 13:46)