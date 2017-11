ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (01.11.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) und senkt das Kursziel von 190 auf 175 GBp.Sowohl das EBT als auch das Nettoergebnis hätten die Erwartungen im dritten deutlich verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem das Handelsgeschäft habe sich als die Achillesferse erwiesen und habe im Vergleich zu den europäischen und US-amerikanischen Wettbewerbern sehr schlecht abgeschnitten. Zudem schienen die Aussichten der restrukturierten Barclays nicht besonders verheißungsvoll. Rießelmann habe seine Gewinnprognosen nach unten revidiert. Überdurchschnittliche Risiken sehe er durch den weiter bestehenden Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit RMBS-Geschäften.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Barclays-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 190 auf 175 GBp reduziert. (Analyse vom 01.11.2017)