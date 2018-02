London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

GBP 2,09 -0,85% (23.03.2018, 12:27)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (23.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Q4/2017 sei mit einem EBT von 93 (Vj.: 330) Mio. GBP schwach ausgefallen. Jedoch habe das Unternehmen mit der Ankündigung überrascht, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 6,50 (2017: 3,00; Marktkonsens 2018e: 5,20) GBp je Aktie zahlen zu wollen. Ferner möchte es in Zukunft, abhängig vom mittelfristigen Gewinnausblick und der Kapitalstärke, die ordentliche Dividende um Sonderdividenden und/oder Aktienrückkäufe ergänzen. Damit reihe sich Barclays in die Praxis von HSBC und Lloyds, die letztlich Aktien zurückgekauft bzw. Rückkäufe angekündigt hätten, ein und dokumentiere damit ausdrücklich das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Kapitalstärke. Außerdem werde die Bank einer der Gewinner der US-Steuerreform sein, da sich die effektive Steuerquote zukünftig im mittleren 20%-Bereich befinden dürfte.Der Analyst habe seine Prognosen deutlich erhöht (EPS 2018e: 16,58 (alt: 15,02) GBp; DPS 2018e: 6,50 (alt: 5,00) GBp; EPS 2019e: 22,77 (alt: 17,71) GBp; DPS 2018e: 8,50 (alt: 7,00) GBp). Risiken sehe er durch den weiter bestehenden Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit RMBS-Geschäften.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Barclays-Aktie, die gestern in Reaktion auf die Zahlenvorlage um 4% zulegte, von "verkaufen" auf "halten" hoch. Das Kursziel sei von 1,75 auf 2,20 GBP erhöht worden. (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze Barclays-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,379 EUR -0,38% (23.03.2018, 10:39)