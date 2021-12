Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

39,555 EUR +1,67% (16.12.2021, 16:26)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

44,52 USD +1,33% (16.12.2021, 16:14)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die US-Notenbank habe am Mittwoch angekündigt, dass zum einen die milliardenschweren Anleihekäufe schneller zurückgefahren werden. Zum anderen werde es angesichts der hohen Inflation zu raschere Zinsanhebungen kommen - die Mehrheit der FED-Mitglieder gehe von drei Schritten aus. Davon sollte ein Banken-Titel ganz besonders profitieren.JPMorgan betrachte die Bank of America als "größeren Nutznießer höherer Zinsen". Die US-Analysten würden den Banken-Titel mit der Emfehlung "übergewichten" versehen und das Papier perspektivisch bei 50 USD sehen. Ausgehend vom US-Schlusskurs am gestrigen Mittwoch wären das noch rund 14% Aufwärtspotenzial."Aus Sicht von JPMorgan profitiert die BoA von ihrem starken Einzelhandelsgeschäft, ihrer hohen Zinssensitivität und ihrem geringeren Kreditrisiko", heiße es in einer Mitteilung vom Donnerstag, wie CNBC berichte. Höhere Zinssätze würden bedeuten, dass die Banken mehr für Kredite verlangen würden, was in der Regel die Gewinne steigere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bank of America-Aktie: