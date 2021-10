Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

38,115 EUR +2,45% (14.10.2021, 13:25)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

43,14 USD -0,92% (13.10.2021, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (14.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Berichtssaison in den USA laufe an, die Bank of America warte heute mit ihren Zahlen auf. Wenig überraschend schlage das Team um CEO Brian Moynihan wie die Konkurrentin J.P. Morgan gestern ebenfalls den Konsens. Im laufenden Jahr habe die Aktie bereits 42 Prozent zugelegt und die Benchmark (KBW-Banks-Index: 36 Prozent) outperformt. Könne das so weitergehen?Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn sei die Bank of America im dritten Quartal besser als erwartet gewesen. 0,71 Dollar Gewinn je Aktie seien prognostiziert, 0,85 Dollar geliefert worden (Vorjahreszeitraum: 0,51 Dollar). Unter dem Strich habe man 7,7 Milliarden Dollar eingefahren. Der Erlös habe von 20,3 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf nun 22,9 Milliarden zugelegt. Gerechnet hätten Analysten im Schnitt nur mit 21,8 Milliarden Dollar.Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen habe mit 2,03 Milliarden Dollar ertragsseitig die Prognosen von 1,86 Milliarden Dollar geschlagen. Allerdings sei das ein Rückgang von fünf Prozent, der aufgrund des sich abkühlenden Gesamtmarktes aber noch moderat ausfalle. Der Aktienhandel habe dagegen zugelegt.Wie auch bei J.P. Morgan sei durch die Auflösung der Risikovorsorge der Gewinn höher ausgefallen. 624 Millionen Dollar seien als Gewinne ausgeschüttet worden, erwartet worden seien nur 175 Millionen Dollar. Dieses Muster sei seit dem Sommer bei Großbanken zu beobachten, als sich abgezeichnet habe, dass die Konjunktur besser als erwartet laufe.Die Bank of America habe starke Zahlen vorgelegt, dass weiter ein Teil der Risikovorsorge aufgelöst worden sei, sollte niemanden überraschen. Es sehe so aus, als ob sich höhere Zinsen und eine steigende Kreditnachfrage bereits in den Zahlen niederschlagen würden.Wer auf eine Trendwende bei den Zinsen setzen möchte, ist bei der Bank of America-Aktie genau richtig, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)