Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

28,90 EUR -2,18% (26.02.2021, 16:54)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

35,145 USD -2,18% (26.02.2021, 16:48)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (26.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Der Nettogewinn sei in Q4 2020 gegenüber Q4 2019 von USD 7,0 Mrd. auf USD 5,5 Mrd. gesunken, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,59 entspreche. Die Markterwartungen hätten hierfür bei USD 0,55 je Anteilschein gelegen.Die Erträge seien um 10% auf USD 20,1 Mrd. gesunken und die Kosten hätten sich um 5% auf USD 13,9 Mrd. erhöht. Maßgeblich für den Rückgang seien insbesondere die infolge des niedrigeren Zinsniveaus gesunkenen Zinserträge gewesen (-16% auf USD 10,3 Mrd.). Im Jahresvergleich sei die Nettozinsmarge von 2,35% auf 1,71% gefallen. Solide habe sich zuletzt weiterhin die Investmentbanking-Sparte gezeigt, wo die Erträge um satte 26% auf USD 1,9 Mrd. hätten zulegen können. Robust hätten sich insbesondere auch der Handel mit Aktien (+30%) und Anleihen (+5%) gezeigt.Im Jahr 2020 habe Bank of America bei Erträgen von USD 85,5 Mrd. (2019: USD 91,2 Mrd.) unter dem Strich einen Gewinn von USD 17,9 Mrd. (2019: USD 27,4 Mrd.) berichtet. Für die Rückgänge seien insbesondere die niedrigeren Zinsen sowie die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verantwortlich gewesen. Bank of America zeichne sich durch eine besonders hohe Zinssensitivität aus. Diese gebe das Institut mit USD 9,6 Mrd. an Zusatzerträgen bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte an. Wenngleich die US-Renditen infolge gestiegener Inflationserwartungen zuletzt signifikant zugelegt hätten, rechne der Analyst in naher Zukunft mit keinen Zinsschritten durch die FED, weshalb der Ertragsdruck im Kreditgeschäft auch 2021 und 2022 hoch bleiben dürfte.Im Berichtsquartal seien Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 828 Mio. aufgelöst worden, nachdem in den drei ersten Quartalen des Jahres 2020 in Summe USD 8 Mrd. dotiert worden seien. Dies zeige die Zuversicht der Bank im Hinblick auf die weitere konjunkturelle Erholung. Die effektiven Abschreibungen hätten sich auf moderate USD 881 Mio. nach USD 959 Mio. im Vergleichsquartal 2019 belaufen und hätten damit nicht sonderlich hervorgestochen. Insgesamt habe sich der Anteil der notleidenden Kredite an den gesamten Krediten bei niedrigen 0,54% (Q4 2019: 0,36%) gehalten.Die im fortgeschrittenen Ansatz berechnete Kernkapitalquote (CET1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q3) um 0,2 Prozentpunkte auf 12,9% erhöht, während sich die Leverage Ratio von 6,9% auf 7,2% verbessert habe. Damit habe die Bank einen komfortablen Puffer zur Abfederung etwaiger Restrisiken, die im Nachlauf auf den konjunkturellen Einbruch im Vorjahr nun schlagend werden könnten. Des Weiteren ergebe sich dadurch auch mehr Spielraum zur Vornahme von Ausschüttungen. Nachdem die Aufsicht grünes Licht gegeben habe, wolle Bank of America in Q1 2021 insgesamt USD 4,8 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre ausschütten.Wie auch die Mitbewerber habe Bank of America in den vergangenen Quartalen von einer außerordentlich guten Entwicklung des kapitalmarktbezogenen Geschäfts profitiert. Die freundliche Marktentwicklung hätten viele Kunden zum Anlass genommen, ihre Positionen aufzustocken oder umzuschichten und hätten so mit ihrer erhöhten Handelsaktivität zu einer günstigen Entwicklung der Provisionserträge beigetragen. Dadurch hätten die rückläufigen Zinserträge zum Teil ausgeglichen werden können. Bei den Kreditausfällen und Wertberichtigungen dürfte das Schlimmste überstanden sein, wenngleich im Nachlauf auf die hohen Arbeitslosenzahlen hier die eine oder andere Delle noch auftauchen könnte, was der Analyst aber angesichts der ausreichend gebildeten Risikovorsorgen nicht als problematisch sehe.Insofern belässt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung - auch vor dem Hintergrund der zuletzt starken Kursentwicklung der Aktie, bei der schon viel von der Wirtschaftserholung eingepreist wurde - auf "halten". Das Kursziel von USD 37,40 (zuvor: USD 29,30) basiere auf einem Dividend Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity