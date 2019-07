ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (18.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Das Q2/2019 der Bank of America habe überzeugen können. Das EPS sei um 17,5% auf 0,74 (Vj.: 0,60) USD gestiegen und habe die Marktprognose von 0,71 USD moderat übertroffen. Die Nettoerträge hätten um 2,4% mit 23,08 (Vj.: 22,55) Mrd. USD höher als im Vorjahr gelegen. Auf das H1 bezogen hätten die Nettoerträge im Vergleich zu H1/2018 allerdings nur um rund 1% y/y zugelegt. Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis habe mit 7,35 (Vj.: 6,78) Mrd. USD um 8,3% höher gelegen. Auch bei den Nettozinserträgen sei ein Anstieg auf 12,19 (Vj.: 11,83) Mrd. USD zu verzeichnen gewesen, verglichen mit dem Vorquartal jedoch seien sie um 1,5% gesunken.Die Bereiche Consumer Banking (+12,7% y/y) und Global Wealth and Investment Management (+10,5% y/y) hätten zum Ergebnis beitragen können. Dem gegenüber hätten die Bereiche Global Banking (-8,8% y/y) und Global Markets (-7,4% y/y) deutliche Ergebnisrückgänge verzeichnet. Damit habe die Bank an das gute Ergebnis von JPMorgan anknüpfen können. Der Ausblick bleibe nach Meinung des Analysten jedoch weiterhin verhalten, da das Geldhaus bezüglich des Nettozinsertrags-Ziels von 3% für 2019 (Q1: 5,1%; Q2: 3,1%) keine Änderung angekündigt habe. Drach lasse seine konservativen Prognosen bestehen.Pierre Drach, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bank of America-Aktie bekräftigt. Das Kursziel werde bei 31 USD belassen. (Analyse vom 18.07.2019)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:25,87 EUR -0,50% (18.07.2019, 12:00)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:29,19 USD +0,69% (17.07.2019, 22:00)