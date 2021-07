ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (15.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die zweitgrößte Bank des Landes nach Vermögenswerten habe am Mittwoch einen Gewinn von 9,22 Mrd. USD im zweiten Quartal verzeichnet, gegenüber 3,53 Mrd. USD im Vorjahr. Die Prognose des Konsens sei übertroffen worden.Das Ergebnis der Bank of America sei durch die Entscheidung, 2,2 Mrd. USD Rücklagen aufzulösen, die sie um sich gegen eine Welle von faulen Krediten zu schützen aufgebaut habe, stark beeinflusst gewesen. "Die Verbraucherausgaben haben das Niveau vor der Pandemie deutlich übertroffen. Das Einlagenwachstum ist stark und das Kreditvolumen beginnt zu wachsen", habe CEO Brian Moynihan gesagt. Dennoch habe der Umsatz im zweiten Quartal bei 21,5 Mrd. USD gelegen, ein Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr. Damit seien die Erwartungen der Analysten von um 330 Mio. USD verfehlt worden. Die Bank of America sei bisher die einzige große US-Bank gewesen, die die Umsatzprognosen nicht erreicht habe.Bei der Bank of America seien die Gebühren im Investmentbanking um fast 2% auf 2,12 Mrd. USD zurückgegangen. Die Beratungsgebühren für Fusionen und Übernahmen seien hinter denen der Wettbewerber zurückgeblieben. Anleger hätten die Bank of America-Aktie daher abgestraft, das Chartbild habe sich merklich eingetrübt, denn die GD100 bei 39,82 USD sei gerissen worden. Erst, wenn diese Marke wieder überwunden werde, sei die Gefahr gebannt. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 26 Euro beachten. Alle anderen sollten warten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:32,61 EUR -0,69% (15.07.2021, 13:40)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:38,86 USD -2,51% (14.07.2021, 22:10)