ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (15.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktie könnte nach Leitzinserhöhung in den USA über 24-Euro-Marke ausbrechen - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Der Markt gehe mit 100% der Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die FED die Leitzinsen heute Abend um 0,25 Prozentpunkte noch mal erhöhe. Für die Bank of America wäre das sehr wichtig, weil die Bank vom Zinsniveau sehr abhängig sei, so der Aktienprofi. Man habe sehr viele Einlagen und Kredite vergeben. Wenn die FED die Zinsen erhöhe, sei es durchaus möglich, dass die Bank of America-Aktie über die Marke von 24 Euro ausbreche. Es stehe da zur Debatte, dass es weitere drei bzw. zwei Zinserhöhungen dieses Jahr noch geben solle.Da könnte die Bank of America-Aktie schnell die 30-Euro-Marke erreichen, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.03.2017)Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,955 EUR +1,25% (15.03.2017, 17:23)Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,991 EUR +0,39% (15.03.2017, 18:06)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:25,52 USD +0,79% (15.03.2017, 18:00)