Bank of America-Aktie: Starke Kostenkontrolle, erhöhte Volatilität - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:

Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).

Im Wesentlichen bedingt durch geringer als von dem Analysten unterstellte zinsunabhängige Aufwendungen habe das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis in Q1/2018 mit 6,49 (Vj.: 4,84) Mrd. USD seine Prognose von 5,92 Mrd. USD übertroffen. Die Zahlen hätten ihn überzeugen können. Die Bank habe einerseits Fortschritte auf der Kostenseite erzielt. Andererseits habe sich die erhöhte Volatilität - vergleichbar zu J.P. Morgan - positiv im Aktienhandel bemerkbar gemacht, habe aber das Investmentbanking ausgebremst. Das heimische Privat- und Firmenkundengeschäft habe u.a. von den FED-Zinsanhebungen profitiert. Falls sich die Zinsstruktur kurve nicht weiter abflache, sollte Bank of America von den zu erwartenden nächsten FED-Zinsschritten auch weiter profitieren. Die Bank selbst rechne bei einem parallelen Anstieg der Zinsstrukturkurve um 100 BP mit einem zusätzlichen Zinsüberschuss von 3 Mrd. USD in den nächsten zwölf Monaten.

Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (EPS 2018e: 2,60 (alt: 2,52) USD; EPS 2019e: 2,79 (alt: 2,72) USD). Das Kurspotenzial des Wertpapiers (drei Monate: -4%) bleibe wegen der aussichtsreichen Perspektiven lediglich aufgrund des aktuellen Bewertungsniveaus (KBV 2018e: 1,2; Peer Group: 1,1) nur moderat.

Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bank of America-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel sei von 33,00 auf 34,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 17.04.2018)

Kurzprofil Bank of America Corp.:

Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.

Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.

CEO:

Brian Moynihan

Chairman:

Charles Holiday (17.04.2018/ac/a/n)