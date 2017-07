WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (06.07.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktie: Jahreshochs stark im Visier! ChartanalyseNoch Anfang 2016 beherrschten Bären das Marktumfeld der Bank of America-Aktie (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und etablierten gleichzeitig auch ein Verlaufstief bei 10,99 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Von da an sei der Trend jedoch wieder gewechselt und habe es bis Ende letzten Jahres erlaubt an die obere Trendkanalbegrenzung um 16,50 US-Dollar anzusteigen. Kurz darauf habe sich die Rally dynamisch auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 23,41 US-Dollar beschleunigt, nach einem weiteren Kursschub sei es sogar gelungen, ein Jahreshoch bei 25,80 US-Dollar zu markieren. Von dort aus seien die Kursnotierungen nur wenig später wieder auf die Horizontalunterstützung von rund 22,00 US-Dollar gefallen, es habe sogar eine Trendwende in Form einer SKS-Formation gedroht. Diese sei jedoch vor wenigen Handelstagen mit dem Durchbruch über die Marke von grob 24,15 US-Dollar entschärft worden, sodass die Aktie jetzt zu den Jahreshochs ansteigen dürfte und darüber sogar frische Jahreshochs aufstellen könnte.Die klaren Kursgewinne aus den letzten Handelstagen würden einen direkten Durchmarsch der Bank of America-Aktie zu den Jahreshochs bei 25,80 US-Dollar implizieren. Ein Ausbruch darüber könnte sogar weiteres Kurspotenzial bis 28,50 US-Dollar freisetzen, möglicherweise gelingt es sogar noch die Marke von 30,00 US-Dollar mitzunehmen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.07.2017)Börsenplätze Bank of America-Aktie:21,77 EUR -0,41% (06.07.2017, 14:15)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,92 USD +0,97% (05.07.2017, 22:01)ISIN Bank of America-Aktie:US0605051046