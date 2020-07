ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander S.A.:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (29.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die spanische Großbank sei wegen der Corona-Krise tief in die roten Zahlen gerutscht. Wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf Töchter und Beteiligungen in Großbritannien, Polen und den USA habe der Verlust in den ersten sechs Monaten bei rund 11 Mrd. Euro gelegen. Dabei habe die heftige Welle der Pandemie die Geschäfte überraschend stark beeinträchtigt, so dass erstmals in der Firmengeschichte ein Quartalsverlust zu Buche gestanden sei. In den ersten sechs Monaten 2019 habe die Bank noch etwas mehr als 3 Mrd. Euro verdient."Das Fundament unseres Geschäfts bleibt extrem stark und das Kapital am oberen Ende unseres Zielkorridors", habe Aufsichtsratsvorsitzende Ana Botín gesagt. Die Banco Sanatander habe bestätigt, man wolle am festgesteckten Ziel für die Eigenkapitalrendite von 13 bis 15% für das laufende Jahr festhalten. Der Kostensenkungsplan entwickele sich besser als erwartet. Das Segment Europa habe bereits im ersten Halbjahr mehr als 300 Mio. Euro Einsparungen geschafft und damit Dreiviertel der 2020er-Vorgaben erreichen können, so die spanische Bank weiter.Die hohen Abschreibungen müsse die Banco Santander zuerst verdauen, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)