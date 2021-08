Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,1245 EUR -0,19% (18.08.2021, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,115 EUR -1,77% (18.08.2021, 10:00)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



NASDAQ OTC-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (18.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Der Bankensektor in der Eurozone habe sich stark erholt und gehöre an der Börse zu den am niedrigsten bewerteten Branchen. Das hätten nicht viele Anleger auf dem Zettel gehabt, die Pandemie habe bisher nicht zu größeren Bremsspuren in den Bilanzen gesorgt. Steigende Inflationsraten und die brummende Wirtschaft würden weiter Auftrieb geben, gerade auch in Südeuropa. Günstig sehe es derzeit bei den Titeln der Banco Santander aus, die eher spekulativ daherkämen.Die Q2-Zahlen der Branche seien insgesamt stark gewesen. Doch 2,07 Milliarden Euro Überschuss bei Santander seien eine Hausnummer. Zwar seien auch wie bei vielen Konkurrenten Rücklagen für ausfallgefährdete Kredite zurückgefahren worden, doch noch immer habe das Institut mehr als 24 Milliarden Euro in der Bilanz stehen. Das wecke aufgrund der besser als erwarteten Lage die Hoffnung, dass ein guter Teil davon an die Aktionäre ausgeschüttet werde.Damit rücke das Thema Dividende und Rückkäufe eigener Anteile wieder in den Fokus. Auch andere Großbanken möchten im laufenden Jahr erneut kräftig die Beteiligung der Aktionäre erhöhen. Bisher erwarte der Konsens eine Dividendenrendite von knapp fünf Prozent in 2021 bei den Titeln von Santander. Die Experten von Bloomberg Intelligence könnten sich eine Erhöhung der Ausschüttungen vorstellen. Auch Aktienrückkäufe seien denkbar.Die Aktien der Banco Santander seien eine spekulativere Alternative im Gegensatz zu den Titeln der ING oder der BNP Paribas , die im laufenden Jahr auch zu den Dividenden-Favoriten gehören würden. Denn mit einem auch in Südamerika stark aufgestellten Geschäft würden sich größere Chance ergeben, sofern das Virus dort unter Kontrolle komme. Die Risiken seien dementsprechend ebenfalls höher.Wer diese nicht scheut, schlägt zu und setzt einen Stopp bei 2,45 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Banco Santander-Aktie. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link