Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (23.12.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) zu halten.Die Banco Santander habe ihre Gesamterträge nach drei Quartalen 2021 um 3,8% auf EUR 34.626 Mio. verbessert, wobei Währungseffekte zu Belastungen geführt hätten, ohne die ein Wachstum von 8,4% verbucht worden wäre. Das Konzernergebnis nach Steuern und Minderheitsanteilen habe EUR 5.849 Mio. erreicht. Im Vorjahreszeitraum habe das Finanzinstitut noch einen Verlust in Höhe von EUR 9.048 Mio. hinnehmen müssen. Bereinigt um außerordentliche Einflüsse hätte sich eine Ergebnisverbesserung von EUR 3.658 Mio. auf EUR 6.379 Mio. ergeben.Schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung würden sich in niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute weiterhin "neutral".Michael Seufert, Analyst der Nord LB, stuft die Banco Santander-Aktie mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 3,10. (Analyse vom 23.12.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Banco Santander SA": Keine vorhanden.