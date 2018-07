Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

4,75 EUR -0,21% (25.07.2018, 11:21)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (25.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktie: Übernahme belastet noch - AktienanalyseDie spanische Banco di Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) hat Mittwochfrüh Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und kann durchaus überzeugen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Trotz anhaltender Integrationskosten komme das Geldhaus wieder in Fahrt und werde an der Börse mit einem Kursplus von gut einem Prozent nachgefragt.Zu den Zahlen: Bei der spanischen Santander Bank sei der Gewinn im Quartal um 3 Prozent auf 1,70 Mrd. Euro gesunken, darin seien aber 300 Mio. Euro an Kosten für die Integration der Banco Popular enthalten. Ansonsten hätte das Geldinstitut ein Gewinnplus von 14 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro ausweisen können. Währungsbereinigt sei der Gewinn um 28 Prozent gestiegen. Die Nettozinserträge hätten 8,48 Mrd. Euro im abgelaufenen Quartal betragen, der Bruttoertrag sei stabil bei 12,01 Mrd. Euro geblieben. Die Risikovorsorge sei hingegen um 12 Prozent auf 2,02 Mrd. Euro gefallen. An den selbst gesteckten Gesamtjahreszielen bei den Kapitalquoten sowie bei der prozentual zweistelligen Steigerung des Gewinns je Aktie halte die Bank aber fest. Starkes Wachstum in Brasilien, Spanien, Mexiko und den USA habe das schwache Marktumfeld in anderen Regionen mehr als kompensiert.Technisch hingegen zeichne sich im Bereich von 4,50 Euro ein möglicher Boden ab, der allerdings mit einem weiteren Kursanstieg der Santander-Aktie bestätigt werden sollte. Denn erst anschließend könne tatsächlich eine feste Aufwärtsbewegung einsetzen und ermögliche es Investoren hieran zu partizipieren. Dank eines positiven Starts in den Handelstag könnte ein Kaufsignal sogar noch in dieser Woche zustande kommen und ein Long-Investment gestartet werden.Für einen nachhaltigen Abschluss des seit Anfang Juni im Aufbau befindlichen Bodens müsse mindestens das Niveau von 4,82 Euro per Wochenschlusskurs überwunden werden. Erst dann könnten Investoren mit einem Lauf der Santander-Aktie zunächst bis in den Bereich von 5,15 Euro rechnen, darüber sogar bis grob 5,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Banco Santander-Aktie:Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:4,751 EUR +0,14% (25.07.2018, 11:09)