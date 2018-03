ISIN Banco Santander-Aktie:

Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (26.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der spanischen Großbank Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Banco Santander sei die erste große europäische Bank, die durch den Release einer neuen App die Ripple-Technologie im alltäglichen Zahlungsverkehr einsetzen werde. Das sei ein bedeutender Schritt für das Krypto-Startup.Am Freitag habe der Chef von Santander UK auf der internationalen Fintech-Konferenz in London die Veröffentlichung der neuen App in Zusammenarbeit mit Ripple verkündet. Privatkunden könnten damit zu geringen Gebühren extrem schnelle und grenzüberschreitende Transaktionen durchführen. Die App werde vorerst in Spanien, Brasilien, Polen und Großbritannien verfügbar sein.Der Kurs der Banco Santander-Aktie habe sich zuletzt auch wegen der Proteste in Katalonien schwächer gezeigt, habe aber zu Wochenbeginn durch die Meldung am Freitag wieder leicht zulegen können.Anleger sollten den Stopp-Kurs bei 4,85 Euro im Auge behalten, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2018)