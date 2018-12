Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc.



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In Sachen Elektromobilität drücke China besonders stark auf die Tube. Kein Wunder, schließlich sitze mit BYD der größte Hersteller von Elektro-Flitzern im Reich der Mitte. Jedes zweite Elektroauto werde aller Voraussicht nach in diesem Jahr in China verkauft. Vom Staat sei der Boom mit Milliarden von Dollar subventioniert und damit angeschoben worden. Daher sei es umso erstaunlicher, dass der "Vater der chinesischen Elektroauto-Industrie" einen Strategieschwenk fordere, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte.Der ehemalige chinesische Wissenschafts- und Technologie-Minister Wan Gang verlange, dass sich der Fokus auf die Entwicklung von Fahrzeugen mit einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Technologie richten solle. Rein batteriebetriebene Fahrzeuge, welche aktuell am bekanntesten seien, könnten nicht den Bedarf auf langen Distanzen bei Bussen, Taxis, aber auch bei der Logistik in Ballungsräumen und Gütertransporten decken. Brennstoffzellen würden aber über hohe Reichweiten, kurze Betankungszeiten und Null-Emissionen verfügen, so Wang laut "Bloomberg".Die kanadische Ballard Power habe letztlich unter einem schwächelndem Geschäft in China gelitten. Dies dürfte den Großaktionären Weichai Power und Broad Ocean, beides chinesische Investoren, nicht schmecken. Von einer wechselnden Fokussierung hin zu Brennstoffzellen-Fahrzeugen sollte Ballard Power daher in besonderem Maße profitieren können. Trotz der interessanten Forderung von Wan Gang würden bei der Ballard-Aktie weiterhin die Impulse fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: