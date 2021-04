Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,22 EUR +3,19% (08.04.2021, 21:54)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,185 USD +3,98% (08.04.202, 21:41)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

30,40 CAD +3,54% (08.04.2021, 21:42)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie befinde sich weiter im Konsolidierungsmodus. Das charttechnische Bild habe sich jedoch zuletzt wieder aufgehellt. Nun rücke ein wichtiger Termin immer näher.Am 4. Mai 2021 werde der kanadische Entwickler von Brennstoffzellen voraussichtlich seine Zahlen zum ersten Quartal 2021 präsentieren. Zuletzt habe Ballard Power Systems mit den Q4-Zahlen enttäuscht und habe die Erwartungen der Analysten verfehlt. Umso gespannter dürften Anleger auf die anstehenden Q1-Zahlen warten.Nach dem sehr starken Kursverfall zwischen Mitte Februar und Anfang März sei es an der Unterstützung, die vom November-Hoch bei 21,70 USD ausgehe, zu einem Rebound gekommen. In den darauffolgenden Handelstagen habe die Ballard Power Systems-Aktie über 30% wieder gutmachen und dabei die 100-Tage-Linie bei rund 25 USD zurückerobern können.Ballard Power Systems bleibe weiterhin ein aussichtsreicher Player im Wasserstoff-Markt. Die Aktie sei jedoch nach wie vor teuer und werde aktuell mit einem 2021er-KUV von rund 60 bewertet. "Der Aktionär" sehe keinen Anlass, das Papier vor den anstehenden Quartalszahlen zu kaufen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: