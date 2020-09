NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,26 USD +0,28% (25.09.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,12 CAD +0,68% (25.09.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns sei in den letzten Tagen unter Druck geraten. Am Donnerstag sei die Ballard Power Systems-Aktie unter eine wichtige Unterstützung gefallen. Sollte es ihr nicht gelingen eine wichtige Unternstützung zurückzuerobern, würden Anlegern weitere Kursverluste drohen, zumindest bis zur 200-Tage-Linie.Aus charttechnischer Sicht stehe heute die Marke von 14,47 USD im Fokus. Dort verlaufe der 100-Tage-Durchschnitt. Knapp unter 14 USD liege eine weitere Unterstützung. Sollte die Aktie nachhaltig darunter fallen, scheint ein Rückgang bis in den Bereich von 12 USD fast unausweichlich. Dort lägen eine wichtige horizontale Unterstützung und die 200-Tage-Linie (11,86 USD).Die Ballard Power Systems-Aktie sei charttechnisch angeschlagen und könnte kurzfristig weiter unter Druck kommen. Wer interessiert sei, sollte abwarten, ob die Unterstützungen im Bereich 14 USD halten würden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:12,27 EUR +0,78% (25.09.2020, 22:26)