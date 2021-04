Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,775 EUR -2,10% (09.04.2021, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

23,58 USD -2,02% (09.04.202, 15:38)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

29,61 CAD -2,05% (09.04.2021, 15:38)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Vor den Osterfeiertagen hätten sich Anleger des kanadischen Unternehmens über einen kräftigen Kurssprung dank eines neuen Kaufsignals freuen können. In dieser Woche habe sich die Ballard Power Systems-Aktie aber von ihrer schwachen Seite gezeigt und sei zudem an einer wichtigen Marke abgeprallt.Am 31. März sei der Ballad Power Systems-Aktie der entscheidende Sprung gelungen. Sie habe diesen Handelstag mit einem vierprozentigen Gap nach oben eröffnet und damit die Abwärtstrendlinie bei 22,80 USD durchbrochen, die von der seit Februar anhaltenden Korrekturbewegung ausgehe. Infolge dieser Kaufimpulse habe der Titel zwar in den darauffolgenden zwei Tagen weiter gen Norden steigen können, się jedoch schließlich am Montag an der 100-Tage-Linie bei 26 USD abgeprallt.Die stetig abfallende Trendstärke (ADX-Indikator) lasse nun darauf hindeuten, dass sich die Ballad Power Systems-Aktie vorerst weiter seitwärts bewege. Das abnehmende Handelsvolumen sowie niedrige Volatilität würden ebenfalls dafür sprechen. Die Unterstützung am Mehrfachboden bei rund 21 USD und der Widerstand am März-Hoch bei 27,38 USD würden dabei eine mögliche Range aufspannen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: