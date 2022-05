Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,45 EUR +2,19% (30.05.2022, 12:09)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

9,96 CAD +6,07% (27.05.2022, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,84 USD +6,67% (27.05.2022, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (30.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Verlauf der vergangenen Handelswoche hätten die Anleger aufgeatmet und der Gesamtmarkt habe auf breiter Front zugelegt. Besonders interessant sei aktuell die Entwicklung im Wasserstoff-Sektor, nachdem viele Titel über Monate auf Talfahrt gewesen seien. Nun zeichne sich auch bei der Ballard Power-Aktie eine Trendumkehr ab.Zur Monatsmitte im Mai sei die Ballard Power-Aktie noch auf ein Mehrjahrestief bei 5,80 Dollar gefallen und habe damit so tief wie seit Dezember 2019 nicht mehr notiert. Nach dem starken Anstieg von 6,7 Prozent am vergangenen Freitag sei die Aktie auf den höchsten Stand seit vier Wochen bei 7,84 Dollar geklettert. Somit hätten sich die Anteilscheine in nur zwei Wochen um 35,1 Prozent verteuert.Ein starkes Zeichen der Bullen, dass sie aktuell das Kommando übernommen hätten. Mit dem Kursanstieg über den Widerstand bei 7,54 Dollar sei zudem ein frisches Kaufsignal ausgelöst worden. Außerdem leite der Ausbruch eine technische Trendumkehrformation ein, was kurzfristig weitere Käufer anlocken sollte. Gestützt werde der Rebound von den Support-Leveln bei 6,51 und 5,80 Dollar.Die Stimmung helle sich nach einer längeren Durststrecke aktuell wieder leicht auf. Insbesondere im Wasserstoff-Sektor würden die Bullen zurückkehren. Das Erholungspotenzial bei den Ballard Power-Papieren sei groß, da die Aktie immer noch über 80 Prozent unter ihrem Allzeithoch (42,28 Dollar) taxiert werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: