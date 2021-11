Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,875 EUR +1,37% (12.11.2021, 08:50)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,93 USD +5,47% (11.11.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt ) in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP unter die Lupe.Neuigkeiten von Ballard Power: Nachdem die Zahlen zum dritten Quartal wenig berauschend ausgefallen seien, melde das kanadische Unternehmen nun die Übernahme des britischen Spezialisten für Systemintegration Arcola Energy. Ein strategisch cleverer Schachzug von Ballard Power.Ballard Power lege für alle Anteile an Arcola Energy einen Gesamtbetrag von bis zu 40 Mio. USD in bar und in Form von Aktien auf den Tisch. Der Kaufpreis hänge wiederum vom Erreichen bestimmter Leistungsmeilensteine ab.Ballard Power kaufe gezielt und strategisch sinnvoll zu, was zu begrüßen sei. Allerdings hätten die Kanadier zuletzt auf operativer Ebene mit den jüngsten Quartalszahlen einmal mehr für eine Enttäuschung gesorgt. "Der Aktionär" bevorzuge ganz klar die Aktie von Plug Power, die sich zuletzt auch deutlich dynamischer entwickelt habe. Hier sollten sich Anleger mit einem Kauflimit bei 32 Euro auf die Lauer legen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: