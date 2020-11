Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,50 EUR -4,19% (06.11.2020, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,67 USD +5,31% (05.11.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

21,76 CAD +4,57% (05.11.2020, 22:15)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe am Donnerstag nach Handelsschluss Zahlen für das abgelaufenen Quartal vorgelegt. Nachdem die Ballard Power Systems-Aktie zuvor deutlich zugelegt habe, könnte der Kurs kurz vor dem Wochenende noch einmal absacken. Der Grund: Der Brennstoffzellenhersteller habe die Markterwartungen verfehlt.Wegen der schwachen Zahlen könnte am Freitag nochmals zu einem Test der 50-Tage-Linie bei 15,95 USD erfolgen. Gelinge es, die Unterstützung zu verteidigen, liege die nächste Hürde bei 17,50 USD. Sollte der Kurs hingegen unter die 50-Tage-Linie fallen, befinde sich eine erste Auffangmarke bei 14,40 USD.Aus Sicht des "Aktionärs" sei die Ballard Power Systems-Aktie weiter kein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: