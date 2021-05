Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,285 EUR -0,77% (19.05.2021, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,12 USD +5,81% (18.05.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,27 CAD +5,97% (18.05.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns ziehe seit letzter Woche wieder ordentlich an. Zuvor sei die Ballard Power Systems-Aktie massiv wegen der sehr schlecht ausgefallen Quartalszahlen am Anfang des Monats unter Druck geraten. Nun befinde sie sich im Sog des US-Konkurrenten Plug Power und habe seit Dienstag um 17% zulegen können.Bereits seit Anfang Februar habe die Ballard Power Systems-Aktie herbe Verluste hinnehmen müssen. Das Sentiment sei stark überhitzt gewesen und habe die Wasserstoff-Werte teils heftig korrigieren lassen. Am 3. Mai sei der nächste Schlag für das Papier gekommen. Das Unternehmen habe bei seinen Quartalszahlen deutlich die Erwartungen der Analysten verfehlt. In den darauffolgenden Tagen habe der Wert daher in der Spitze um 36% zurückgesetzt.Nachdem der Konkurrent Plug Power, beflügelt durch seine guten Zahlen, seit letzter Woche wieder zum Höhenflug angesetzt habe, habe sich jetzt auch die Ballard Power Systems-Aktie von ihrer starken Seite gezeigt. Mehrfach getestete Widerstände bei 13,70 und 14,20 USD hätten bereits zurückerobert werden können - aus charttechnischer Sicht ein erster wichtiger Schritt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: