NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,30 USD +0,31% (17.07.2020, 17:14)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,16 CAD +0,08% (17.07.2020, 17:14)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Sentiment für Wasserstoffaktien sei derzeit hervorragend. Von diesem Fahrwasser profitiere auch Ballard Power, der weltweit größte Brennstoffzellenhersteller. Seit dem Tiefstand Mitte März habe die Aktie des kanadischen Konzerns schon über 100% zulegen können. Die Investmentbank Raymond James sehe darin allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das Institut nehme das Coverage für die Ballard Power Systems-Aktie mit "outperform" auf. Das Kursziel werde auf 28 USD beziffert - vom aktuellen Kursniveau aus entspreche das einem Kurspotenzial von rund 50%.Der Newsflow rund um Ballard Power bleibe positiv, doch die Bewertung sei wie bei vielen Brennstoffzellen- bzw. Wasserstoff-Aktien schon sehr ambitioniert. Investierte Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau über Gewinnmitnahmen nachdenken. Zukäufe unbedingt zurückstellen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:16,965 EUR +0,27% (17.07.2020, 17:27)