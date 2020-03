NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,78 USD -13,27% (12.03.2020, 21:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

10,84 CAD -11,87% (12.03.2020, 21:22)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (13.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Für die CAF-Geschäftseinheit Solaris werde Ballard Power 25 Brennstoffzellen-Busse mit Modulen bestücken. Die Busse sollten in Zukunft in Köln und Wuppertal zum Einsatz kommen. Finanzielle Unterstützung würden die Flotten vom Förderprogramm "JIVE 2" erhalten. Die Auslieferung der Brennstoffzellen-Module an Solaris werde 2020 beginnen und bis 2021 dauern, habe Ballard Power Systems mitgeteilt.Der Auftrag sei für Ballard Power Systems ganz klar positiv zu werten. Gut möglich, dass die Aktie in einem freundlichen Marktumfeld eine charttechnische Gegenbewegung einleiten könne. Langfristig ausgerichtete Anleger sollten dennoch auf niedrigere Kurse beim Brennstoffzellen-Player warten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:7,36 EUR +5,60% (13.03.2020, 09:46)