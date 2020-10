Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Keine Frage: Kreuzfahrtreisen seien derzeit nicht der Burner. Langfristig könnte diese Branche dem kanadischen Brennstoffzellenhersteller allerdings weiteren Auftrieb verleihen. Der Grund: In Norwegen müssten ab 2026 alle Fähren, die die UNESCO-Weltnaturerbe Fjorde passieren würden, vollständig emissionsfrei sein. Ballard Power forsche bereits an den passenden Antriebssystemen.Bereits sechs Modelle entwickele und erforsche Ballard Power in Kooperation mit namhaften Partnern. Die Produktpalette erstrecke sich dabei vom kleinen Hafenschlepper über Fähren bis hin zum Kreuzfahrtschiff. Für Ballard Power würden diese neuen Produkte neue Wachstumschancen bieten: Laut MarketWatch solle der Weltmarkt für Schiffsbau von aktuell 132 Mrd. USD auf ein Volumen von 175 Mrd. USD im Jahr 2025 wachsen.Mit der 50-Tage-Linie bei 15,18 USD im Rücken gelte es nun den Widerstand bei 16,35 USD nachhaltig zu überwinden. Darüber dürfte das Papier einen Anlauf auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,61 USD unternehmen. Nach unten sichere derweil die Unterstützung bei 13,85 USD ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: