Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Beim "JIVE"-Akronym handle es sich um eine europäische Wasserstofffahrzeug-Initiative, die vom Programm "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking" (FCH JU) gefördert werde. Ballard Power sei bereits in den Genuss von Aufträgen für Busse gekommen. Nun könnten die Kanadier einen weiteren Erfolg verbuchen: Auch in London sollten Brennstoffzellen-Module des Unternehmens zum Einsatz kommen.Für Wrightbus aus Nordirland werde Ballard Power 20 dieser Module liefern. Diese würden wiederum in 20 Londoner Doppel-Decker-Bussen zum Einsatz kommen. Auslieferung: voraussichtlich Ende 2019. Ein Jahr später sollten die Busse dann mit dem sauberen Antrieb in der Hauptstadt Großbritanniens unterwegs sein.Gut möglich, dass die Ballard-Brennstoffzellen-Module dann mit Wasserstoff aus einer Nel-Tankstelle versorgt würden. Vor Kurzem habe der norwegische Player einen Auftrag von London Bus Services Limited (LBSL) einer Wasserstoff-Station zur Versorgung einer Flotte von 20 Bussen erhalten.Im letzten Ballard-Artikel habe "Der Aktionär" bereits auf die spannende charttechnische Situation hingewiesen: "Gelingt es der Ballard-Power-Aktie, den rot eingezeichneten Abwärtstrend zu knacken und dabei auch das April-Hoch bei 3,56 Dollar zu überwinden, wäre dies ein positives Signal für die Ballard-Bullen. Vorher sollten interessierte Anleger abwarten und das Papier im Auge behalten."Trader, die dem Rat gefolgt sind, nutzen das Momentum und bleiben an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link