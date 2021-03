Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,48 EUR -1,21% (19.03.2021, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,94 USD +1,75% (19.03.202, 18:48)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

31,18 CAD +1,53% (19.03.202, 18:49)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe ambitionierte Ziele. Durch eine groß angelegte Wachstumsstrategie solle ein möglichst großer Teil des stark wachsenden Weltmarkts für Brennstoffzellen erobert werden. Dass es sich hierbei um keine Utopie handle, beweise der jüngste Meilenstein an gefahrenen Kilometern. Einige Skeptiker dürften überrascht sein.Das Unternehmen habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass die PEM-Brennstoffzellentechnologie mittlerweile Fahrzeuge mit einer branchenführenden Gesamtkilometerzahl von mehr als 75 Millionen Kilometern angetrieben hätten. Diese Anzahl würde reichen, um die Erde 1.870 Mal zu umrunden. Ungefähr 80 Prozent der bisher zurückgelegten Kilometer seien mit Brennstoffzellenfahrzeugen in China zurückgelegt worden, die restlichen in Europa und Nordamerika.Der CTO von Ballard Power, Dr. Kevin Colbow, sei überzeugt: "Ballard verfügt über eine branchenführende Felderfahrung beim Antrieb von Nutzfahrzeugen, wie dieser Meilenstein beweist." Sein Unternehmen sei gut positioniert, um Busse, LKWs, Züge und Schiffe mit Brennstoffzellen auszustatten. Und das gerade in einer Zeit, in der sich das weltweite Engagement für emissionsfreie Mobilität beschleunige.Aus Sicht des "Aktionär" ist Ballard Power bereits ambitioniert bewertet, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: