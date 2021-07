Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,65 EUR -3,12% (08.07.2021, 12:07)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,63 USD -8,37% (07.07.2021)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,77 CAD -8,10% (07.07.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor habe sich in den letzten Wochen stabilisiert. Nun kippe die Stimmung und viele Titel aus der Branche würden nachgeben. Auch die Aktie von Ballard Power habe auf Wochenbasis zweistellig an Wert verloren. Diese Marke müsse jetzt halten, um Schlimmeres zu verhindern.Nachdem die Kurse bei vielen Titeln aus dem Wasserstoff-Sektor in der ersten Jahreshälfte stark gefallen seien, habe sich die Stimmung ab Mitte Mai wieder aufgehellt. Im Anschluss hätten viele Aktien aus der Branche ein starkes Comeback mit Kursgewinnen von 50 Prozent und mehr gefeiert. So auch die Anteilscheine von Ballard Power. Nach dem Mehrmonatstief bei 12,80 Dollar habe sich der Titel zurückgekämpft und ein neues Mehrwochenhoch am 29. Juni bei 19,12 Dollar markiert.Der Kurs pendle nun seit vier Wochen in einer Range von 16,65 bis 19,12 Dollar. Im gestrigen US-Handel sei der Kurs mit 8,37 Prozent auf Tagesbasis stark abgesackt und notiere damit jetzt auf der unteren Range-Kante. Einen so starken Rückgang hätten Anleger zuletzt im Mai verkraften müssen.Hoffnung mache aktuell das Volumen-Profil, weil im Bereich um die 16-Dollar-Marke ein stark ausgeprägtes Volumen-Peak vorhanden sei. Hier seien viele Aktien gehandelt worden, viele Marktteilnehmer würden dieses Level also für fair bewerten. Halte dieser Bereich nicht, drohe ein Absturz bis an das Mehrmonatstief bei 12,80 Dollar.Ein Neuanstieg drängt sich in der angespannten Lage aktuell nicht auf, so Tim Temp von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten Ruhe bewahren und die Lage beobachten. (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link