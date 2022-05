Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,15 EUR +0,65% (03.05.2022, 11:19)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

10,95 CAD +2,62% (02.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

8,50 USD +2,41% (02.05.2022)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger hätten seit Jahresbeginn mit einer Vielzahl an Herausforderungen zu kämpfen. Insbesondere der Tech-Sektor und auch die Wasserstoff-Branche stünden unter Druck. Besonders starke Nerven würden Anleger bei der Ballard Power-Aktie benötigen. Der Titel falle immer weiter und die Lage spitze sich nun sogar noch zu.Kurzzeitig habe sich die Ballard Power-Aktie im März erholt, als Anleger auf breiter Front Green-Tech-Titel gekauft hätten, um am schnelleren Ausbau nachhaltiger Energieträger zu partizipieren. Die Euphorie sei aber inzwischen bei den Papieren von Ballard Power verflogen.Das erreichte Mehrmonatshoch bei 12,57 Dollar vor rund vier Wochen sei mittlerweile in weite Ferne gerückt, da der Kurs aktuell 35 Prozent tiefer notiere. Nun drohe sich die Lage weiter zuzuspitzen, da auch der wichtige Support am Jahrestief bei 8,31 Dollar wackele.Aus technischer Sicht werde mit dem Ausbruch nach unten ein frisches Verkaufssignal ausgelöst. In der vergangenen Woche sei der Kurs bereits für wenige Stunden bis auf 7,89 Dollar abgesackt, habe zum Handelsschluss aber wieder oberhalb der Unterstützung geschlossen.Kurzfristig müssten Anleger mit weiteren Kursverlusten bei der Ballard Power-Aktie rechnen. Technische Verkaufssignale und die enttäuschenden Zahlen würden den Anlegern noch immer auf den Magen schlagen.Langfristig besitzt die Wasserstoff-Technologie allerdings viel Potenzial und daher gehört der Titel auf die Watchlist, bis sich eine nachhaltige Stabilisierung abzeichnet, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link