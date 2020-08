NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (28.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power gehöre neben Nel und Plug Power zu den großen Wasserstoff-Lieblingen. Der kanadische Konzern spiele bei der Forschung nach emissionsfreier Mobilität ganz vorne mit. Die Analysten von Raymond James würden das Kursziel für die Ballard Power Systems-Aktiesogar bei 28 USD sehen - also 77% über dem aktuellen Preis.Nachdem die Aktie am 9. Juli ein neues Mehrjahreshoch bei 21,61 USD markiert habe, konsolidiere sie in Form eines abfallenden Keils. Während dieser Erholungsphase sei der Kurs um die 50-Tage-Linie geschwankt. Diese treffe nun mit der oberen Begrenzungslinie bei 16,22 USD zusammen. Durchbreche die Aktie diese Marke, werde der vorangegangene Aufwärtstrend fortgesetzt. Um nun das Kursziel zu bestimmen, werde die Höhe des Keils an eine mögliche Ausbruchstelle bei etwa 16,50 USD angelegt. Daraus ergebe sich ein rechnerisches Ziel von rund 25 USD.Auch wenn die Prognose der Analysten höher angesetzt sei, seien beim realistischeren Kursziel von 25 USD trotzdem knapp 60% möglich. Trotz der teuren Bewertung sei die Ballard Power Systems-Aktie nun für Trader interessant. Kurzfristig würden satte Gewinne locken, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2020)