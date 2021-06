Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In China gebe es in Sachen Brennstoffzellen-Mobilität und Wasserstoff-Infrastruktur viel Bewegung. Kein Wunder, dass auch Ballard Power mit dem Joint-Venture-Partner Weichai Power in diesem aussichtsreichen Markt Fuß fassen wolle. Beide Unternehmen würden sich aktuell auf dem Fuel Cell Vehicle Congress (FCVC) in Schanghai präsentieren.Dabei handle es sich um das wichtigste internationale Gipfeltreffen für die Wasserstoff-, Brennstoffzellen- und Automobilindustrie. Seit dem Start im Jahr 2016 habe der jährlich stattfindende Kongress wachsenden Einfluss und bringe globale Wirtschaftsführer und Technologieentwickler zusammen. Im vergangen Jahr hätten insgesamt mehr als 1.000 Aussteller aus China und dem Ausland an der Messe teilgenommen.Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung habe das Joint Venture Weichai Ballard Hy-Energy Technologies auch das neue 120kW-Brennstoffzellenmodul für Lkws vorgestellt. Die neueste Produktgeneration verfüge über eine besonders hohe Leistungsdichte und solle großes Interesse bei den Messebesuchern geweckt haben.Für Trader bleibt der Wert daher aussichtsreich, der klassische Anleger macht weiterhin einen Bogen um die Ballard Power Systems-Aktie, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: