Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie konsolidiere weiterhin auf einem hohen Niveau. Von Unternehmensseite gebe es nach wie vor keinen positiven Newsflow, der den Kursanstieg der letzten Wochen fundamental begründe. Doch in den kommenden Wochen könnte sich das schlagartig ändern, denn das kanadische Unternehmen präsentiere sich auf vielen spannenden Events.Durch die fulminante Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen sei der Börsenwert des Brennstoffzellen-Pioniers auf 1,25 Mrd. USD in die Höhe geschnellt. Dem gegenüber stehe ein erwarteter Jahresumsatz von 97,5 Mio. USD gegenüber. Sportlich, keine Frage. Daher müsse Ballard Power in den kommenden Wochen mit Aufträgen oder neuen Partnerschaften nachlegen. Investierte Anleger sollten Teilgewinnmitnahmen in Erwägung ziehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)