Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,57 EUR +1,34% (27.08.2020, 11:14)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,84 USD -1,31% (26.08.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,82 CAD -1,37% (26.08.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie ringe seit Tagen mit der 50-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber hinaus könnte eine neue Rally einleiten. Rückenwind erhalte das Papier indes von Analysten, die zunehmend optimistischer würden für den Marktführer von Brennstoffzellen.Für die Mehrheit der Experten sei die Ballard Power Systems-Aktie ein glasklarer Kauf. Neun von zehn Analysten würden sich daher für einen Kauf aussprechen, während nur eine Stimme zum Halten rate. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 21,35 USD. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspreche das somit einem Kurspotenzial von über 30%.Anleger sollten bei all der Euphorie seitens Analysten jedoch bedenken, dass bereits viel Zukunftsfantasie in dem Wert eingepreist sei. Mittlerweile liege das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) bei 25. Im Peergroup-Vergleich mit Plug Power (KUV von 14) sei die Ballard Power Systems-Aktie demnach schon sehr teuer bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: