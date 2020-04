Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

WKN Ballard Power Systems-Aktie:

Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. unter die Lupe.Solaris, mehrheitlich zur spanischen CAF-Gruppe (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) gehörend, solle 20 Brennstoffzellen-Busse an den niederländischen Betreiber Connexxion ausliefern. In der Vergangenheit hätten Ballard Power und Hexagon Composites Aufträge als Zulieferer gewinnen können. Stünden die nächsten Bestellungen bereits vor der Tür?Die Auslieferung der Busse, die dann in Südholland emissionsfrei unterwegs sein sollten, sei bis Ende 2021 geplant. "Immer mehr Betreiber und Entscheidungsträger in Städten entscheiden sich für moderne und emissionsfreie Lösungen für ihre Umgebung. Die Vorteile des Wasserstoffs als Energieträger sind unbestritten", so Petros Spinaris, Vize-CEO von Solaris Bus & Coach. "Wir sind geehrt, dass wir in Zusammenarbeit mit Connexxion an diesen zukunftsweisenden Entscheidungen Anteil haben dürfen."Solaris habe zuletzt auf Ballard Power als Zulieferer gesetzt. Die Kanadier würden bereits die in Nordrhein-Westfalen und Italien georderten Brennstoffzellen-Busse von Solaris mit den passenden Modulen ausstatten. Gut möglich, dass Ballard Power auch die Busse von Connexxion mit Brennstoffzellen bestücken dürfe. Reine Spekulation!Charttechnisch gebe Ballard Power derzeit die klar bessere Figur ab. Für spekulativ ausgerichtete Trader ist die Ballard Power-Aktie interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Hexagon Composites-Aktie sollte auf die Watchlist wandern. Spannendes Unternehmen. (Analyse vom 15.04.2020)