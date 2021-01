Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

28,29 EUR +4,66% (19.01.2021, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

33,78 USD +9,59% (19.01.2021, 16:28)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

43,18 CAD +3,80% (19.01.2021, 16:29)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Neben Plug Power habe auch der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power am Dienstag die Aufholjagd gestartet: Nachdem die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten sei, lege der Wert im deutschen Handel deutlich zu. Nach einer feiertagsbedingten Handelsunterbrechung am Montag würden zudem die US-Anleger zudem weitere Unterstützung liefern.Im US-Handel notiere die Ballard-Power-Aktie zeitweise 11,4 Prozent höher bei 34,37 Dollar. Nach harten Rücksetzern wie dem in der Vorwoche seien derartige Gegenbewegungen nicht selten. Dennoch sollten sich Anleger durch den Kursanstieg nicht zum Kauf der Aktie verleiten lassen: Stochastik- und RSI-Indikatoren hätten erste Verkaufssignale generiert. Ein erneuter Kursrücksetzer sei daher weiter möglich.Zudem würden auch die Analysten derzeit zur Vorsicht raten: Am Donnerstag habe Ballard Power gleich zwei Abstufungen erhalten: TD Securities habe die Einstufung von "spekulativ kaufen" auf "halten" gesenkt und die National Bank Financial stufe den Brennstoffzellenhersteller nun mit "sector perfom" statt "outperform" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: