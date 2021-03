Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie habe in der vergangenen Woche nicht nur dem wochenlangen Abverkauf bei den Wasserstoff-Werten getrotzt. Auch die schwach ausgefallenen Q4-Zahlen und der gestrige Plug-Power-Schock seien der Erholungsbewegung nicht im Weg gestanden.Der massive Abverkauf bei der Ballard Power Systems-Aktie habe Anfang März vorerst ein Ende gefunden. Nachdem sie zuvor noch das November-Hoch bei 21,70 USD unterschritten habe, sei es am 5. März knapp über der 200-Tage-Linie bei 19,82 USD zu einem Rebound gekommen.Nach einem anfänglich starken Kurssprung nach oben bewege sich der Kurs seit einer Woche entlang der 100-Tage-Linie gen Norden. Zwar habe der gestrige Schock beim US-Konkurrenten Plug Power für eine Kurslücke nach unten gesorgt, diese habe allerdings im Laufe des Tages wieder erfolgreich geschlossen werden können. Ein weiterer Beweis dafür, dass der GD100, der gerade bei 25 USD verlaufe, eine sehr wichtige Unterstützung darstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: