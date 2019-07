NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,23 USD +5,75% (05.07.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,51 CAD +2,80% (05.07.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Entscheidung sei gefallen: Mit einem Kursplus von 5,75% auf 4,23 USD habe die Ballard Power Systems-Aktie die vom "Aktionär" thematisierte Dreiecksformation nach oben verlassen und notiere damit nur noch moderat unter dem bisherigen Jahreshoch von 4,27 USD. Würden die Bullen auch diesen Widerstand aus dem Weg räumen, dürfte das 52-Wochen-Hoch bei 4,62 USD angegriffen werden.Für spekulativ ausgerichtete Trader bleibe die Ballard Power Systems-Aktie attraktiv und eine Halteposition. Nach unten sichere die psychologisch wichtige 4-USD-Marke, der GD50 bei 3,75 USD und die 200-Tage-Linie bei 3,40 USD ab, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link