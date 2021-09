Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,94 EUR +0,54% (17.09.2021, 09:38)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,15 USD -0,20% (16.09.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,20 CAD +0,16% (16.09.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power Systems entwickle seine Technologien immer weiter. Mit der am Donnerstag bekannt gegebenen Markteinführung des FCmove-HD+ adressiere das Unternehmen den hochinteressanten Markt für Busse sowie mittelschwere und schwere Lkw. Die neue Generation habe mehrere Vorteile.Das Produkt verfüge laut Ballard Power über eine Ausgangsleistung von 100 Kilowatt und sei dem Vernehmen nach um 40 Prozent kompakter. Das führe zu einem geringeren Gewicht um 30 Prozent. Hinzu komme, dass die neue Generation im Vergleich zum 100-Kilowatt-Vorgängermodell mit 50 Prozent weniger Bauteilen auskomme."Mit der Einführung unseres zweiten FCmove-Motors, dem FCmove-HD+, setzen wir unsere weltweite Führungsrolle bei der technologischen Weiterentwicklung und Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen fort", so Kevin Colbow, Chief Technology Officer von Ballard Power.Dass Ballard Power seine Technologien stetig verbessere und Stück für Stück die Kosten reduziere, sei ganz klar positiv zu werten. Allerdings müssten die Kanadier auch die PS auf die Straße bringen und für das neue Projekt große Aufträge gewinnen. Denn nach wie vor schreibe der Brennstoffzellen-Spezialist tiefrote Zahlen. Aktuell gibt es aussichtsreichere Aktien im Sektor, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: