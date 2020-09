Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

11,775 EUR +1,33% (14.09.2020, 11:56)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,80 USD -1,99% (11.09.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,20 CAD -2,15% (11.09.2020)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (14.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.China gebe Gas: SAIC Motor wolle eine Führungsrolle bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen einnehmen. In den kommenden Jahren solle die Zahl der Wasserstoffautos um den Faktor 20 steigen. Dies dürfte langfristig auch die Aktie des Brennstoffzellenproduzent Ballard Power beflügeln.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, plane Chinas größter Autobauer, SAIC Motor, bis 2025 bei Wasserstoffautos einen Marktanteil von zehn Prozent zu erobern. Damit dieses erreicht werde, sollten in den kommenden fünf Jahren zehn neue Modelle vom Band rollen.Die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, kurz NOW-Gmbh, rechne damit, dass die Zahl der Brennstoffzellen-Pkws in China bis 2025 auf 40.000 Fahrzeuge steige. Aktuell würden rund 2.000 Wasserstoffautos im Reich der Mitte fahren.Aus charttechnischer Sicht ist die Ballard-Aktie derzeit kein Kauf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: