NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,55 USD -1,52% (09.08.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,05 CAD -0,66% (09.08.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal die Markterwartungen leicht übertroffen. Das sei nicht selbstverständlich für den Brennstoffzellen-Spezialisten, der damit den Bullen frischen Nährboden biete. Aus charttechnischen Gesichtspunkten ringe die Ballard Power Systems-Aktie nach wie vor mit der Ausbruchsmarke bei 4,62 USD.Charttechnisch gebe die Ballard Power Systems-Aktie trotz des vorerst gescheiterten nachhaltigen Ausbruchs weiter eine starke Figur ab. Wer auf den spekulativen Brennstoffzellen-Player setze und bereits engagiert sei, bleibe dabei. Das Trading-Szenario sei intakt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,031 EUR -0,98% (12.08.2019, 15:38)