NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,24 USD +2,42% (29.07.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,58 CAD +2,76% (29.07.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (30.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Vor den Zahlen zum zweiten Quartal könne das kanadische Unternehmen einen weiteren Auftrag verbuchen: Für die CAF-Geschäftseinheit Solaris werde Ballard Power Systems zwölf Busse mit Brennstoffzellen-Modulen ausstatten. Die Busse sollten dann in Zukunft in der italienischen Stadt Bozen zum Einsatz kommen. Aus charttechnischen Gesichtspunkten sei die Ballard Power Systems-Aktie wieder unter die Ausbruchsmarke von 4,27 USD zurückgefallen.Im gestrigen Handel habe die Ballard Power Systems-Aktie bei 4,39 USD ein neues Jahreshoch markiert, allerdings sei das Papier zum Handelsende wieder unter die Ausbruchsmarke von 4,27 USD gefallen und mit 4,24 USD aus dem Handel gegangen. Bullenfalle vor den Zahlen? Wer sich nicht auf die Volatilität nach den Q2-Zahlen einlassen möchte, sollte sich bis zur Vorlage der Ergebnisse von der Position verabschieden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,794 EUR -0,13% (30.07.2019, 13:40)