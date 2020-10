Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadisches Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Ballard Power-Kunde Wrightbus habe kürzlich 15 Wasserstoff-Busse an die Stadt Aberdeen ausgeliefert. Doch gehe es nach dem Bestreben des Wrightbus-CEO Jo Bamford, sei dies erst der Anfang eines großen Plans gewesen. Gehe sein Kalkül auf, würden für Ballard Power als Brennstoffzellenlieferant zahlreiche Folgeaufträge winken.Laut "InceptiveMind" habe die neue Flotte rund 8,3 Millionen Pfund gekostet. Die Kosten pro Bus hätten sich dabei auf rund 500.000 Pfund belaufen.Zudem habe Wrightbus bereits eine weitere Bestellung der Stadt Birmingham von 20 Wasserstoff-Doppeldeckern erhalten, wie "electrive.net" berichtet habe. Werde bei den Bussen von denselben Stückkosten wie beim Auftrag der Stadt Aberdeen ausgegangen, errechne sich daraus ein Auftragsvolumen von zehn Millionen Pfund.Gehe es nach dem Bestreben des Wrightbus-CEO Jo Bamford, seien diese Bestellungen jedoch erst der Anfang. Seine Vision: Bis 2024 wolle er 3.000 Wasserstoff-Busse auf die Straße bringen. Damit dieser Plan Realität werden könne, habe er bei der britischen Regierung um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Millionen Pfund geworben.In den vergangenen Handelstagen habe Ballard Power deutlich zugelegt. Nun gelte es, den Widerstand bei 18,85 Dollar nachhaltig zu überwinden. Im Anschluss könnte die Aktie einen Angriff auf die 20-Dollar-Marke starten.Ballard Power schärfe den Fokus und konzentriere sich verstärkt auf das Kerngeschäft. Hier könnten bald weitere Folgeaufträge vermeldet werden, die der Aktie neuen Aufschwung geben würden.Aus Sicht des "Aktionär" bleibt jedoch Plug Power der Favorit unter den Brennstoffzellenherstellern, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 19.10.2020)