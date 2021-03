Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,32 EUR +1,32% (15.03.2021, 21:01)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,57 USD +0,80% (15.03.202, 20:49)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ballard Power habe jüngst Zahlen vorgelegt, die den Anlegern nicht gefallen hätten. So seien sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis die Erwartungen verfehlt worden. Auch Analysten würden in ihren aktuellen Einschätzungen durchaus Skepsis zum Ausdruck bringen. Dennoch notiere die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers im positiven Terrain.Konkret habe die Citigroup zwar ihre Kaufempfehlung bestätigt, aber das Kursziel für die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers von 42 auf 33 Dollar gekürzt. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch mehr als 20 Prozent Luft nach oben.Auch die Analysten von BMO Capital Markets seien nicht mehr ganz so euphorisch: So stufe das US-Analysehaus Ballard Power weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. Das Kursziel werde aber von 38 auf 35 Dollar gesenkt.Apropos Weichai Power: Anleger sollten vielmehr hier die aktuelle Schwäche zum Einstieg nutzen. Der chinesische Titel befinde sich auch seit einigen Wochen im "Schlag-den-Buffett-Depot" des "Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link